Bei vermüllten Altstadt-Wohnungen stellen sich heikle Fragen

Es ist ein Ekel erregender Anblick, wie man ihn nur in einem Entwicklungsland erwarten würde: In der Gerechtigkeitsgasse in der Unteren Altstadt gibt es zwei Häuser, in deren unhaltbare Zustände herrschen.

Ein Teil der insgesamt ein Dutzend Wohnungen ist völlig vermüllt. In einer Wohnung stapeln sich viele 100-Liter-Abfallsäcke. Ein übler Gestank hängt in der Luft. Die Decke ist gezeichnet von Wasserschäden, und ein Geländer im Treppenhaus ist defekt.

Die beiden Häuser gehören einer Privatperson. Diese verneint jedoch, dass die Zustände desolat seien. In solchen Fällen stellt sich die Frage: Welche Handhabe hat eigentlich der Staat, um einzugreifen?

Die Rolle des Sozialdienstes

Handeln könnte das Sozialamt der Stadt Bern. Denn ein Teil der Mieter sind Sozialhilfebezüger, deren die Stadt beispielsweise 900 Franken pro Einzelperson an die Miete zahlt. Wie viele es sind, will Felix Wolffers, der Leiter des Stadtberner Sozialamtes, aus Gründen des Datenschutzes nicht sagen.