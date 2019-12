Beim Bahnhof droht der Verkehrskollaps

Streit um Verengungen

Der Pendlerverkehr am Montag wird es erstmals zeigen. Bis zu drei Busse gleichzeitig werden dann in den Stosszeiten am Morgen und Abend beim Bahnhof vorfahren, ein einfacher Standardbus sowie zusätzlich zwei Gelenkbusse. Letztere werden allerdings nicht wie gewohnt auf dem Bahnhofplatz haltmachen. Dafür sind die Platzverhältnisse schlicht zu eng.

Die Gelenkbusse werden die Passagiere vielmehr an der angrenzenden Sensemattstrasse aussteigen lassen, genauer auf dem Streifen zwischen der Fahrbahn und dem Gebäude, das den Denner beherbergt. Wenn sie von Laupen her ankommen, müssen die Fahrzeuge dafür die Strasse queren. Denn die Haltestelle liegt zu ihrer Linken.

Schon heute kommt der Verkehr auf der Sensemattstrasse während der Morgen- und Abendspitze regelmässig zum Erliegen. Schuld sind in den Augen der Zweifler vor Ort vor allem die zwei Verengungen, die Köniz letztes Jahr vor und nach dem Bahnhof eingebaut hat. Die Gemeinde wollte auf diese Weise den Verkehr beruhigen – doch seither, so heisst es schon länger aus den Reihen des Ortsvereins, stünden sich die Autos zur kritischen Zeit nur im Weg.

Die angekündigten bis zu drei Busse aufs Mal, so die Befürchtung, machen das Chaos noch grösser. Nicht nur, weil die beim Zu- und Wegfahren die Strasse gleich mehrfach queren und so für noch mehr Stau sorgen. Sie müssen auch um die Verengungen kurven, was gerade für Doppelgelenkbusse nicht ohne ist. Ganz abgesehen davon, dass längere Busse die Gegenfahrbahn auch länger blockieren.