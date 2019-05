Berater über «Schütz»-Krawalle: «Jugendliches Imponiergehabe»

In Bern errichten rund vierzig gewaltbereite Chaoten eine Barrikade und zünden diese an. Mit Helm und Schutzbrillen warten sie auf die Polizei, um sich eine Strassenschlacht zu liefern. Gehts da noch um eine politische Botschaft, oder ist es Gewalt als Selbstzweck?

Die Aktion wurde offensichtlich im Vorfeld geplant. Wenn Gewaltausübung organisiert wird, dient sie dem Selbstzweck. Die Legitimation dahinter ist in so einem Fall konstruiert. Da ist es egal, ob die Gewalt von angeblich links oder rechts kommt oder ob sie religiös oder ökologisch motiviert ist. In den USA etwa wenden selbst Abtreibungsgegner Gewalt an.