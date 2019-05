Bern bangt schon wieder um die Bundesmillion

Alle paar Jahre spielt die Stadt Bern die gleiche Zitterpartie um ihre Bundesmillion. Seit den 70er-Jahren unterstützt der Bund seine Bundesstadt mit einem Extrazuschuss für kulturelle Leistungen. Nun gerät dieser erneut unter Beschuss. Und dies in guten Zeiten: Der Bundesrat kündigte in seiner Kulturbotschaft vom Mittwoch insgesamt höhere Ausgaben für die Kultur an. Doch die Bundesmillion ist für die Jahre 2021 bis 2024 nicht mehr vorgesehen.