Bern, we have a problem

Kourou ist eine Kleinstadt in Französisch-Guyana, einer südamerikanischen Exklave Frankreichs. Verkehrstechnisch ist der Ort eine Art Anti-Bern – laut Wikipedia gibt es in Kourou kein einziges öffentliches Verkehrsmittel. Bei Astrophysikern ist die Stadt am Atlantik dennoch ein beliebtes Reiseziel. In Kourou befindet sich nämlich das Raumfahrtzentrum der französischen Weltraumagentur CNES. Zehnmal im Jahr wird von da aus eine Rakete ins All abgefeuert.