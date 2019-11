Gewalt gegen Alte bleibt oft unerkannt

Die Kampagne

Vom 25.11. bis zum 10.12. machen sich alljährlich über 80 Organisationen stark gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Weltweit finden die «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» in 187 Ländern statt. Eine Übersicht über die Aktionen in der Schweiz gibt www.16tage.ch. Mehr zum Angebot der Beraterinnen der Fachstelle Häusliche Gewalt im Kirchenfeld (27.11.), in der Innenstadt (5.12.) und in Bümpliz (6.12.); Internet: www.bern.ch/fhg. (hae)