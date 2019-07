Berner Gewerbler fühlen sich im Stich gelassen

Die Baustellenflut in der Thuner Innenstadt, das Sauberkeitsrappen-Fiasko in Bern und jüngst das «Gipfeli-Gate» am Gurtenfestival: Zwischen dem Gewerbe und den städtischen und kantonalen Behörden jagte in den letzten Wochen ein Tiefpunkt den nächsten. Wie angespannt die Stimmung zwischen Wirtschaft und Politik in den Berner Städten tatsächlich ist, zeigt nun eine Umfrage der gewerbenahen Organisationen Bern City und Fokus Bern.