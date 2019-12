Ungefähr 200 Personen aus dem linksautonomen Umfeld versammelten sich am Silvesterabend kurz nach 22 Uhr bei dichtem Nebel auf dem Berner Bahnhofplatz. Um 22.30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Bubenbergplatz in Bewegung. Unter den Teilnehmern waren erstaunlich viele Vermummte auszumachen, etliche Demonstranten machten sich mit einer weissen Maske unkenntlich.