Berner Stadtpräsident sucht Dialog mit der Wirtschaft

Mehr als 500 Unternehmen in vier Berner Städten wurden befragt. Dabei wurde teils harsche Kritik an Politik und Behörden laut. Am schlechtesten kam die Stadt Bern weg, wie die Präsidialdirektion in einem Communiqué vom Dienstag einräumt. Sie werde oft nicht als verlässliche Partnerin wahrgenommen.

Die Präsidialdirektion wolle diesen Befund ernst nehmen. «Es ist der klare Anspruch der Stadt Bern, dass Unternehmen ihre Anliegen jederzeit einbringen können und versucht wird, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.»

Stadtpräsident von Graffenried erklärte, er nehme die Einladung von Bern City und Fokus Bern zum «ernsthaften Dialog» gerne an. Er wolle auf die Verbände zugehen und klären, «ob weitere Austauschformen nötig sind».

Gemäss den Umfrageergebnissen ist einer der Hauptkritikpunkte die Verkehrssituation. Für Unmut sorgte bei Gewerblern zuletzt, dass der Berner Gemeinderat im Rahmen des Klimaschutzes eine verkehrsfreie Innenstadt anstrebt. Für Ärger sorgten auch Pläne für einen Sauberkeitsrappen. Dieses Projekt wurde inzwischen allerdings beerdigt.