Berner Stadtrat uneins über seine Rolle bei EWB und Bernmobil

Der Berner Stadtrat ist sich uneins, welche Rolle er künftig bei den stadteigenen Betrieben EWB und Bernmobil spielen will. Das zeigte die Debatte vom Donnerstag über die Teilrevision der beiden Anstaltsreglemente. Das Parlament nahm am Abend die erste Lesung in Angriff, schloss sie aber nicht ab. Entscheide hat der Rat noch keine gefasst.