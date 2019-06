Berner Start-up überzeugt die «Löwen»

Stefan Flück hofft nun, dass die Publizität durch die Sendung ihm zu zusätzlichen Bestellungen verhilft. Er kommuniziere fast täglich mit Bettina Hein, die seine erste Ansprechperson sei. Ihr gemeinsames Ziel ist es, jedes Jahr um 100 Prozent zu wachsen.

Eher Kätzchen als Löwen

Das Konzept der Sendung – erfolgreiche Investoren entscheiden, ob sie sich an einem Start-up beteiligen – ist weltweit bekannt. Das Format lief bereits in 35 Ländern – in den USA ist es unter dem Titel «Shark Tank» seit zehn Jahren zu sehen. Nun hat TV24 die Sendung in die Schweiz geholt. Allerdings sind die Löwen hierzulande eher zahme Kätzchen. Sogar der bissigste unter ihnen, Jürg Marquard, drückt stets sein Bedauern aus, wenn er eine Idee nicht finanziell unterstützen will. Die Investoren stellen aber durchaus harte Fragen. Bei Stefan Flück etwa dazu, wie viele Gutscheine denn überhaupt eingelöst würden.

In den kommenden drei Folgen sind zweite weitere Berner Start-ups zu sehen. Am 18. Juni tritt Design Your Bike auf. Das Unternehmen ermöglicht es Kundinnen und Kunden, ihr Velo online ganz individuell zusammenzustellen. Am 2. Juli ist Yary Kidz aus Bümpliz dran. Die Firma verkauft verkleinernde Toilettensitze für Kinder, die man leicht montieren kann. Die Mahogany Hall in der Stadt Bern wird die Sendungen live übertragen. Man kann also im Public Viewing erfahren, wie die Berner Kandidaten abschneiden.

«Die Höhle der Löwen»: dienstags, 20.15 Uhr, TV24 Public Viewing: 18.6. und 2.7., Mahogany Hall, Bern.