Bernmobil: «Ja, aber» zum Zweirichtungstram

Mit ihrem nun zur Debatte stehenden Vorstoss hat die Mitte das Thema überhaupt erst auf die politische Agenda gehievt. GLP, EVP, BDP und CVP wollten über die landschonende Alternative zu den Einrichtungsfahrzeugen reden. Denn nach wie vor hält Bernmobil auf dem Stammnetz eisern am althergebrachten Typ Tram fest.

Für den Störungsfall

Zufall oder nicht – am Donnerstagmorgen lud das Verkehrsunternehmen zu einem Hintergrundgespräch zu seinem Tramnetz ein. Direktor René Schmied und seine Leute wollten über «die Zusammenhänge und die Herausforderungen im Berner Tramnetz» informieren. Was in der Einladung so allgemein formuliert war, lief während des Treffens auf die Frage hinaus: Einrichtungs- oder Zweirichtungsfahrzeuge?

Überraschend zeigte sich: Bernmobil ist trotz des Beharrens auf dem traditionellen Fahrzeugtyp offen. Ja, je länger Schmied über die Schwächen des historisch gewachsenen Berner Netzes referierte, umso deutlicher schälte sich heraus: Trams mit zwei Führerständen eignen sich dafür eigentlich besser.

Schmied betonte nämlich, wie sehr ein stabiler Betrieb von den Wende- und Umfahrungsmöglichkeiten abhänge. Bei Unfällen, Demos oder anderen Störungen müsse ein Tram flexibel umkehren oder über ein Dienstgleis auf eine andere Linie ausweichen können. In Bern aber sei Wenden im Durchschnitt nur alle 5 Kilometer und Ausweichen nur alle 3,1 Kilometer möglich – in Zürich liege dieser Wert mit 3,1 und 1,5 Kilometern und in Basel mit 3,7 und 1,4 Kilometern tiefer.

Dann sprach Schmied von der laufenden Trambeschaffung. Bekanntlich haben die alten blau-roten Trams auf der Linie 6 ihr Lebensalter erreicht. Sie verkehren auf jener Strecke, die über das Stammnetz hinaus nach Worb führt. Sie kennt seit je und auch in Zukunft den Zweirichtungsbetrieb, weshalb auch die elf neuen Trams nach Worb zwei Führerstände haben.