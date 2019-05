Berns Goldener Elefant hat wieder zwei Stosszähne

Caruso lebt normalerweise auf dem Dach des Naturhistorischen Museums Bern und gilt als heimliches Wahrzeichen des Kirchenfeld-Quartiers. Zurzeit ist das Rüsseltier aus Kunststoff zu Gast bei Konzert Theater Bern, um Werbung für das Stück «Der Elefant von Murten» zu machen.

Die hausinterne Kascheurabteilung von Konzert Theater Bern nahm am Mittwoch die Zahnoperation vor, wie die KTB-Medienverantwortliche Isabelle Jakob auf Anfrage sagte. Bis es soweit war, gab es mehrere Sitzungen.

Zunächst wurde der noch vorhandene Stosszahn ausgemessen, dann fertigten die Spezialisten eine Schablone an. Bühnenhandwerker schnitzten den Zahnersatz aus Styropor, passten ihn am Objekt an und umhüllten den Stosszahn mit in Epoxidharz getränktem Glasfasergewebe. Die Befestigung erfolgte schliesslich mittels Metallstift. Ganz abgeschlossen ist die Behandlung noch nicht: Das Schleifen und Streichen des Stosszahnes hat Caruso leider noch vor sich.