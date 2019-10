Beschwerden verzögern Höchstspannungsleitung um zwei Jahre

Die geplante Spannungserhöhung hat zu tun mit der bevorstehenden Abschaltung des Atomkraftwerks Mühleberg. Swissgrid will die in Mühleberg wegfallende Stromproduktion durch Importe an der nördlichen Schweizer Grenze kompensieren, und zwar via 380-Kilovolt-Leitungen. Die Leitung zwischen Bassecourt JU und Mühleberg BE weist zurzeit 220 Kilovolt auf.