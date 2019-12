Bewaffneter Mann überfällt Tankstellenshop

Der Shop der Migrol-Tankstelle an der Rodtmattstrasse in Bern wurde überfallen. Bild: Google Street View

Am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr hat ein Mann den Shop der Migrol-Tankstelle an der Rodtmattstrasse in Bern überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, betrat der mit einem Messer bewaffnete Mann den Shop und forderte auf Berndeutsch Geld. Danach flüchtete er mit der Beute zu Fuss in Richtung Rütlistrasse.