BLS-Zug stösst mit Auto zusammen

In Belp kam es am Montagmorgen gegen 8.55 Uhr zu einem Unfall am gesicherten Bahnübergang an der Hohlestrasse. Ein Zug der BLS ist mit einem Auto kollidiert. Nach aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern wollte ein Autolenker mit seinem Fahrzeug den Bahnübergang Richtung Ortsmitte überqueren als es zur Streifkollision mit dem Zug kam. Warum es zur Kollision kam, ist noch unklar und wird untersucht, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei auf Anfrage erklärt. Verletzt wurde niemand.