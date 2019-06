Blutiger Streit, salomonisches Urteil

Es ist der Abend des 6. Oktober 2016, und Herr N. hört in seiner Zweizimmerwohnung in Ostermundigen Musik. In welcher Lautstärke, das lässt sich heute nicht mehr genau sagen. Jedenfalls laut genug, dass sich Herr W. ein Stockwerk tiefer gewaltig daran stört. Er ist eben von einem langen Arbeitstag nach Hause gekommen, hat geduscht und will es sich gemütlich machen. Weil der Lärm dies zumindest erschwert, macht sich W. auf den Weg nach oben. Er klingelt, vielleicht klopft er auch. Es ist jetzt kurz nach acht Uhr. Und die Sache läuft aus dem Ruder.