Brönnimann wird neuer Mister Spez-Sek

Die Ankündigung kam einem Paukenschlag gleich. Bei diesem Dossier nehme er sich nun mal die Freiheit, in den Ausstand zu treten, kündigte der zuständige FDP-Gemeinderat Hans-Peter Kohler im Juni vor dem Könizer Parlament an.

Was war geschehen? Ausgiebig hatten die Politikerinnen und Politiker über einen von Links-Grün und der Mitte getragenen Vorstoss debattiert, der auf eine Stärkung der gymnasialen Vorbereitung abzielt und gleichzeitig die separaten Spez-Sek-Klassen am Gymnasium Lerbermatt schliessen will.