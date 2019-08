Buskers lockt 75'000 Personen in die Lauben und Gassen von Bern

An drei Tagen gaben sich am Buskers in der Berner Innenstadt 75'000 Personen der Strassenmusik, Akrobatik, Theater, Tanz, Streetperformance und Comedy hin. Am meisten Besucherinnen und Besucher kamen am Samstag, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten – nämlich rund 30'000 Personen.