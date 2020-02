Christophorus-Schule macht vorwärts 

Die Zeit drängt. Bis im Sommer 2023 muss die heilpädagogische Christophorus-Schule Bern (CSB) das Rothus-Schulhaus in Ostermundigen verlassen. Künftig sollen die Kinder in der Stadt Bern unterrichtet werden – im einstigen Burgerlichen Jugendwohnheim im Schosshaldenquartier. Bis es so weit ist, muss das Gebäude umgebaut, die Finanzierung geklärt sein.