Dank den Jungen läuft das Geschäft mit Echtpelz

Pünktlich mit der kalten Jahreszeit halten auch wieder Kleider mit Pelzen Einzug in den Berner Modegeschäften. Jacken mit Kragen aus Waschbär und Wintermützen mit Zotteln aus chinesischem Marderhund sind in den Schaufenstern zu sehen. Doch nicht in allen: Das Berner Modegeschäft Zwald hat entschieden, künftig auf den Verkauf von Kleidern mit Echtpelz zu verzichten. Der Geschäftsinhaber Gian Martin Padrutt sagt: «Es passt zu unserer Philosophie, wenn wir Kleider ohne Pelz verkaufen. Wir setzen uns seit je für Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen ein.»