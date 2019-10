Was die Berner Denkmalpflege als wertvoll erachtet, ist für den Laien manchmal ein Rätsel. So etwa das Turmgebäude beim Wasserreservoir Mannenberg oberhalb von Ittigen. Der Klotz aus Beton – mit einigen Graffiti versprayt – ist denkmalgeschützt. Und gleichzeitig der Eingang in das grösste Trinkwasserreservoir des Kantons Bern. Die Nutzungsdauer ist nun nach über 100 Jahren erreicht. Ein Neubau steht an.