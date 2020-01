Das Mühlirad dreht bald wieder

In Gaststuben fühlt sich Christoph Eggimann wie daheim im Wohnzimmer, denn er ist ein Beizerssohn. Seine Eltern führten schon Gasthöfe: Den Sternen in Huttwil oder den Bären in Wengi, um nur zwei zu nennen. Logisch, dass er und seine Geschwister ihre Kindheit rund ums Buffet verbrachten. «Wir hatten eine coole Zeit und viel Freiheiten», sagt der 41-Jährige heute. Nun macht er zum ersten Mal ein eigenes Lokal auf und hat das Mühlirad im Berner Mattequartier übernommen. Seinem Lehrberuf als Koch ist er seit 25 Jahren treu. In der Mühlirad-Küche werde er zwar keine Lehrlinge ausbilden, aber mit einem Jungkoch gutbürgerliche Gerichte kochen.