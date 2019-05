Delia Sclabas gewinnt Altstadt-GP erneut

Delia Sclabas hat zum vierten Mal in Folge den Altstadt-GP gewonnen. Die 18-jährige Kirchbergerin wurde von Judith Wyder, der früheren Welt-und Europameisterin im Orientierungslauf, hart gefordert. Am Aargauerstalden griff Wyder gar an, Sclabas vermochte jedoch zu kontern und lief schliesslich in 15:57 Minuten als Siegerin ins Ziel. Wyder, die Ende 2018 aus dem Orientierungslauf-Nationalkader zurückgetreten ist, lief mit 19 Sekunden Rückstand als Zweite ins Ziel. Das Podest komplettierte die Oberländerin Christine Müller (LC Scharnachtal), die den dritten Platz belegte.