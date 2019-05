Demo für Fabrikool

Besammlung war in der Länggasse, danach machte sich der Demonstrationszug auf in Richtung Innenstadt. Unter den Teilnehmern sind vornehmlich junge Erwachsene, aber auch Familien mit Kindern, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Einige wenige Vermummte sind in der Menge auch auszumachen. Polizei-Grenadiere, wie sie bei der Räumung anwesend waren, waren am Freitag nicht auszumachen. Einzig die Verkehrspolizei begleitet die Demo.

Das Fabrikool-Kollektiv verurteilte die Räumung auf einem Flugblatt, das an der Kundgebung verteilt wurde. «Für uns ist das Projekt noch lange nicht abgeschlossen», betonten die Verfasser. «Unser Widerstand ist nicht an das Gebäude gebunden, wir leben ihn im Alltag.»

Mit Fabrikool solidarisierte sich auch die Alternative Linke. Diese monierte die «Räumung auf Vorrat» und will sich im Kantonsparlament dafür einsetzen, dass eine Räumung frühestens dann durchgeführt werden kann, wenn eine rechtskräftige Abbruch- oder Baubewilligung vorliegt.