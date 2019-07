Demo für Sea-Watch-Kapitänin in Bern

Am Montagabend fanden sich bei der Heiliggeistkirche rund 500 Menschen zu einer Spontan-Demonstration ein, um ihre Solidarität mit der Crew der Sea-Watch 3 und allen Flüchtlingen zu bekunden. Dies, nachdem am 29. Juni Carola Rackete, die Kapitänin der Sea-Watch 3, festgenommen worden war. Sie war zuvor ohne Erlaubnis der Behörden und mit rund 40 Geflüchteten in den Hafen von Lampedus eingelaufen und noch am Hafen abgeführt worden.