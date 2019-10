Rojava-Demo bei US-Botschaft angekommen

Am Samstagnachmittag um 15 Uhr haben sich ca. 2000 Menschen auf der Grossen Schanze in Bern versammelt, um ihre Solidarität gegenüber Rojava kundzutun. Nach Angaben eines Reporters vor Ort kamen die meisten Demonstranten gemeinsam von der Reitschule her. Man wolle friedlich bleiben, hätten sie proklamiert. Auf einem Parolenblatt ist ein Demokonsens niedergeschrieben. «Sei wütend, aber lass die Bullen am Leben» und «Wir sind noch angeschlagen von der Afrindemo, also lass den Sandstein in Frieden» steht da.