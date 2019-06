Denkmalpfleger ist gegen Abbruch der Siedlung Meienegg

Mit dem Denkmalschutz befasste sich auch die Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB), die diese Woche ihre Stellungnahme zu den Meienegg-Plänen einstimmig verabschiedet hat. Darin begrüsst sie «aus Gründen der Sozial- und Quartierverträglichkeit», dass der Teilersatz der Siedlung in zwei bis drei Etappen erfolgen soll. Gleichzeitig macht sie darauf aufmerksam, dass «die unterschiedliche Haltung der Eigentümerin und der Stadt zu Missverständnissen führen kann, welche die Qualität der einzelnen Etappenzustände beeinträchtigen können».

Jury will «ein Stück Stadt»

Die QBB würdigt die städtebauliche Studie zur Meienegg grundsätzlich wohl­­wollend. Gleichzeitig macht sie auf verschiedene weitere Punkte aufmerksam, welche Stadt und Fambau bedenken mögen. So verlangt sie etwa, dass die Schulraumplanung in Bethlehem «unmittelbar an die Hand genommen» werde, da künftig in der Meienegg, aber auch in Weyermannshaus West mehr Kinder wohnen würden. Weil im Quartier verhältnis­mässig viele Personen lebten, die über Nacht ein Firmenauto heimnähmen, begrüsst die QBB den geplanten Bau einer Einstellhalle und verlangt «ein griffiges Mobilitätsmanagement».

Die Gefahr von Missver­ständnissen birgt laut QBB auch die Forderung der Jury des Studienauftrags, wonach in der Meien­­egg «ein Stück Stadt» gebaut werden solle. Das funktioniere nur mit entsprechenden Erd­­geschossnutzungen und erfordere ein Bekenntnis derFambau zum Konzept. Aus­drücklich begrüsst wird der Anspruch der Fambau, dass die Wohnungen in der Meienegg auch in Zukunft sehr günstig sein sollen.