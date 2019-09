Der Autobahntest

Zum Wahlkampf gehört, dass überparteiliche Interessengruppen in ihr Weltbild passende Kandidatinnen und Kandidaten für den Nationalrat empfehlen. Der Arbeitgeberverband macht das schon lange. Die europafreundliche Operation Libero tut es ihm gleich. Jetzt springt auch das Komitee «Westast so nicht!» auf diesen Trend auf. Die Gegner des offiziellen Autobahnumfahrungsprojekts mit zwei Anschlüssen mitten in der Stadt Biel haben für ihre Empfehlung 420 Berner Nationalratskandidatinnen und -kandidaten zu ihrer Haltung zum Westast befragt.