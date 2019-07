Der «Berner Marsch» löst noch immer heftige Gefühlswellen aus

Der «Berner Marsch» in einer Darstellung vor 100 Jahren. Foto: PD

«Die vo der Ämme und die vo der Aare, die wo z’ Fuess und z’ Sattel fahre.» Die Aare ist nicht nur der Berner Fluss schlechthin. Sie spielt – natürlich – auch in jenem Stück eine zentrale Rolle, das den Kanton besingt. Es hebt mit dem trommelartigen «Träm, träm, träridiri» an, fordert dann «alle Mannen» zum Einstehen auf und hält am Ende fest, woher die Angesprochenen kommen. Eben. «Die vo der Ämme und die vo der Aare».

Der «Berner Marsch». So vertraut die Worte und die mit ihnen verbundene Melodie sein mögen, so unklar ist, wo Text und Musik genau herkommen. Verbürgt ist, dass der Marsch zum ersten Mal 1802 erklungen ist. Im sogenannten Stecklikrieg gingen damals konservativ-föderalistische Kräfte gegen die zentralistisch organisierte Helvetische Republik vor, wie sie vom nachrevolutionären Frankreich in der Schweiz installiert worden war.

Spuren im Dunkeln

Zur Herkunft gibt es aus der Zeit vor und nach 1700 verschiedene Überlieferungen. Die einen vermuten, der Marsch stamme aus Schottland und sei über Holland in die Schweiz gekommen, die anderen schreiben ihn einem englischen General zu, der ihn im welschen Exil komponiert habe. Sein Ursprung wird auch in Norddeutschland und in England gesehen, 1791 taucht er in Boltigen in einer Handschrift auf, und 1798 soll er in der Schlacht bei Neuenegg eine Rolle gespielt haben. Als Schlachtgeschrei, das die Berner zu ihrem letztlich nutzlosen Sieg gegen die Franzosen führte.

Ab 1800 werden die schriftlichen Zeugnisse dichter. Der «Berner Marsch» gehört nun zum Repertoire der Musikkorps, kommt auch in offiziellen Briefen mit Militärkreisen vor. In Noten gesetzt wird er um die Jahrhundertmitte, so 1854 vom jungen Verleger Johann Georg Krompholz, der zum ersten Mal die heute übliche Fassung druckt. Genau: Ältere Quellen berichten von Berner Märschen statt nur vom «Berner Marsch», in der Boltiger Handschrift heisst das Stück gar «Solothurner Marsch». Was neue Rätsel aufgibt.

Und der Text? Er gibt fast noch mehr Rätsel auf. Fest steht nur, dass er 1891 herausgekommen ist. Wer ihn geschrieben hat, bleibt dagegen offen, und 100 Jahre später hält der damalige Staatsarchivar Karl Wälchli zum Inhalt fest: Textlich sei der «Berner Marsch» eine «zeitbedingte Schöpfung, die einseitig auf die militärische Landesverteidigung ausgerichtet ist».

Emotionen um die SP

Genau das führt regelmässig zu Streit. Letztmals aufgeploppt ist die Debatte vor gut zwei Jahren, als Ursula Zybach zur neuen Grossratspräsidentin gewählt werden sollte. Die SP-Politikerin aus Spiez hatte sich im Jahr zuvor an der Feier für ihren freisinnigen Vorgänger Carlos Reinhard die Freiheit genommen, zum «Berner Marsch» nicht aufzustehen.

Prompt bekam sie nun von rechtsbürgerlicher Seite zu hören, sich das traditionelle Spiel sitzend anzuhören, vertrage sich nicht mit dem Amt der höchsten Bernerin. Zybach löste den Konflikt auf elegante Art – und liess an ihrer Präsidentinnenfeier den Marsch just dann spielen, als sie aus dem Festzug stieg.

Die SP und der «Berner Marsch» – das ist alles andere als ein Liebesverhältnis. Schuld ist die schon von Wälchli so ins Feld geführte kriegerische Sprache, wie sie vor allem in den hinteren Strophen zu finden ist. Von Buben ist hier die Rede, die bis zum Tod für die Schweiz kämpfen, von Schützen, die mähen und Totenkörnchen säen – zu solchen Worten, machte vor zwei Jahren auch Zybach klar, könne sie nicht stehen.

Um Abhilfe zu schaffen, hatte Parteikollegin Elisabeth Gilgen um die Jahrtausendwende die Regierung verpflichten wollen, einen neuen Text ausarbeiten zu lassen. Sie scheiterte allerdings nicht nur im Grossen Rat haushoch, ihr Vorstoss liess auch in der Bevölkerung die Emotionen hochgehen: In den Leserbriefspalten wurde der Politikerin vorgeworfen, ein Schweizer Kulturgut auslöschen zu wollen.

Kein offizieller Rang

Obs mit dem Respekt vor der langen Tradition zusammenhängt? Oder damit, dass heute vor allem die Melodie zählt und die ominösen Strophen mehr und mehr in Vergessenheit geraten? Wie auch immer, trotz allem stehen regelmässig auch Politiker bis weit ins links-grüne Lager auf, sobald der «Berner Marsch» ertönt. Dabei müssten sie dies gar nicht: Weil das Stück höchstens den Rang einer inoffiziellen Kantonshymne hat, gibt es keine protokollarische Pflicht, sich zu erheben. «Träm, träm, träridiri.» (Berner Zeitung)