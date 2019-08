Der Ganzheitliche

Diese will Einblick in Leben und Werk geben – beides war bei Itten eng miteinander verschränkt – und setzt dabei auch auf die Präsentation von Tage- und Skizzenbüchern. Das Kuratorenteam, bestehend aus Direktorin Nina Zimmer und Kunsthistoriker Christoph Wagner, gab an der gestrigen Medienkonferenz zu: «Diese Ausstellung braucht Kommentar.» So würde man ohne Saalblätter kaum Zugang zu Ittens komplexen Gedanken bekommen. Gleichzeitig ergibt diese theoretische Auseinandersetzung durchaus Sinn, da Itten eben weit mehr als ein Maler war.

Klee fand das «Hokuspokus»

Man folgt in der Ausstellung den Wirkungsorten des Meisters. In Stuttgart in den Jahren 1913 bis 1916 zerlegte er bereits die Bildfläche in Form- und Farbflächen, blieb dabei aber noch figurativ. Im darauffolgenden Raum erlebt man schliesslich die «Sternstunde von Ittens Durchbruch in die Abstraktion», wie Kurator Wagner es ausdrückt. Das ebenso geheimnisvolle wie in sich schlüssige Bild «Begegnung» (1916) zeugt von Ittens innovativem Umgang mit Farbe und seinem Wunsch, das Materielle hinter sich zu lassen. Der Schüler des Farbtheoretikers Adolf Hölzel stützte sich auf die Farbenkugel von Philipp Otto Runge (1777–1810), der zeitgleich mit Goethe nach einem Farbkonzept suchte.

In seiner Forschung war Itten auch gegenüber esoterischen Strömungen offen. So war er zeitweise Anhänger der obskuren Mazdaznan-Lehre. Als Lehrer am Bauhaus setzte er auf einen ganzheitlich ausgerichteten Unterricht, der auch Meditationsübungen beinhaltete. So drückte er seinen Lernenden schon mal eine Distel in die Hand, damit sie Schmerzen erfahren konnten.

«Kunst muss man erleben», lautete sein Credo. In den nun erstmals in diesem Umfang gezeigten Tagebüchern sieht man, wie Itten sich die Aura der Menschen vorstellte und Menschen in Blaue (Spirituelle), Rote (Materielle) und Gelbe (Intellektuelle) einteilte. Auch die später in den USA kommerzialisierte «Colour Me Beautiful»-Bewegung geht auf Ittens auf den vier Jahreszeiten basierende Farbentypenlehre zurück.

Ittens Weggefährte Paul Klee empfand den Hang des Kollegen zum Spirituellen zeitweise als «Hokuspokus». Dass beide sich intensiv mit Farbe beschäftigten, belegte die Ausstellung «Itten - Klee. Kosmos Farbe», die 2012 im Kunstmuseum gezeigt wurde.

Der neue Mensch

Prunkstück der aktuellen Schau ist das «Kinderbild» (1921/1922), eine Leihgabe vom Kunsthaus Zürich. Es entstand anlässlich der Geburt von Ittens erstem Sohn. Nicht abstrakt, sondern eher in altmeisterlicher Manier malte Itten ein erhaben wirkendes Kind auf goldenem Grund vor einem Lebensbaum. Viele Elemente verraten, womit sich der Maler gerade beschäftigte: Zu erkennen sind eine Farbkugel, ein Lebensschiff und ein magischer Würfel.