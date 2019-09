Der König der Dinos ist da

T. rex, Tyrannosaurus rex: Das ist der wohl berühmteste Saurier, den jedes Kind kennt und der als Inkarnation des Bösen gilt. Er war einer der Letzten seiner Gattung, trat erst am Ende der Kreidezeit auf. Drei Millionen Jahre lang besiedelte er Gebiete im heutigen Westen der USA und in Kanada.

Vor 65 Millionen Jahren starb der T. rex aus, wie alle anderen Dinos und drei Viertel sämtlicher Tiere und Pflanzen. Schuld daran war ein Asteroid, der mit einer Wucht von 200 Millionen Hiroshima-Bomben auf die Halbinsel Yucatán in Mexiko einschlug. Dieses Desaster wird in der Ausstellung auch thematisiert. Aber in erster Linie geht es um den T. rex und um ein Dutzend anderer Saurierarten.

Neues vom Tyrannen

«Unsere Vorstellungen über den bekanntesten Dino sind von der Populärkultur geprägt.»Ursula Menkveld, Kuratorin und Paläontologin der neuen Ausstellung im Naturhistorischen Museum Bern

«Unsere Vorstellungen vom bekanntesten Dino sind nicht unbedingt von Lehrbüchern geprägt, sondern von der Populärkultur», sagt Paläontologin Ursula Menkveld. Nicht alles, was wir über den T. rex zu wissen glaubten, sei korrekt. Die Ausstellung basiere auf neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie spricht Steven Spielbergs Film «Jurassic Park» an. In einer Szene jagt dort ein T. rex einem Jeep hinterher.

Das sei Fiktion. Selbst Usain Bolt, der schnellste Mensch der Welt, wäre mit seinen 43,9 km/h dem Ungetüm locker davongerannt. Menkveld: «Analysen eines ausgewachsenen T.-rex-Skeletts haben gezeigt, dass er nicht schneller als 20 Kilometer pro Stunde erreichen konnte.» Computersimulationen hätten gezeigt, dass bei höherer Geschwindigkeit die Knochen eingeknickt wären.

Neuste Forschungen haben aber nicht nur Schwächen des Monsters aufgedeckt, sondern auch bisher unbekannte Stärken. Etwa sein Gehirn. Es war erstaunlich gross. Im Verhältnis zu seinem Körper sei es grösser gewesen als jenes von Hund und Katze. Paläontologen zweifeln zudem daran, dass der König der Dinos ausschliesslich ein Jäger war. «Wahrscheinlich hat er auch Aas gefressen», meint Menkveld. Allerdings war er ein reiner Fleischfresser, der täglich 100 Kilogramm vertilgen musste. Nur so sei sein wahnwitziges Wachstum, von der Grösse einer Taube bis zur Höhe einer Giraffe, möglich gewesen. Älter als 30 Jahre sei er aber nicht geworden.

Saurier in der Schweiz

Rund 50 T.-rex-Funde sind bis heute wissenschaftlich untersucht worden. Auf dem europäischen Kontinent wurden nie entsprechende Fossilien entdeckt. Das Gebiet der heutigen Schweiz lag damals unter oder am Wasser. Dennoch wurden auch Schweizer Dinos, zumindest Überreste, entdeckt. Das Naturhistorische Museum hat mit «Unsere Könige – Saurier der Schweiz» die Ausstellung mit einer zusätzlichen Schau erweitert. «Es sind echte Fossilien, die wir aus unserem Keller geholt oder von Leihgebern erhalten haben», sagt Ursula Menkveld.

Gezeigt werden unter anderem ein Wirbel eines Fischsauriers, des jüngsten Saurierfunds aus dem Jura. Dann Überreste eines Meereskrokodils, zudem zwei Trittsiegel eines riesigen Dinos, die mitten auf der heutigen Fahrbahn der Transjurane (A16) entdeckt wurden. Die Fussspuren liessen vermuten, dass der Dino ähnlich gross wie der T. rex gewesen sei. «Wie er wirklich ausgesehen hat, wissen wir aber nicht, dazu fehlen Knochenfunde», sagt die Paläontologin. Immerhin hat er einen Namen, auch wenn er nicht wirklich zutrifft: «Schweizer T. rex».

Die Ausstellung wurde vom Natural History Museum London produziert und vom Naturhistorischen Museum Bern adaptiert. Sie dauert vom 14. September 2019 bis 22. März 2020.