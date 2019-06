Der Tennisclub erhält kein Darlehen der Gemeinde

Es waren ungewohnte Aussichten, die der Gemeinderat von Bremgarten geniessen durfte. Normalerweise begrüsst er eine überschaubare Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern an der halbjährlich stattfindenden Gemeindeversammlung. Nicht so Montagabend. Ganze 385 Personen wollten sich mitanhören, mitdiskutieren, mitentscheiden, was mit verschiedenen Gemeindebeiträgen alles finanziert werden soll.