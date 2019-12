Der vergessene Bruder aus der Tobler-Dynastie

Am 11. Juli 1920 kam es im Schlössligut Ins zu einem tragischen Unfall: Emil Tobler lag in der Hängematte und «träumte von der strahlenden Schönheit des Sonntags». Dann machte er eine unvorsichtige Bewegung und fiel zu Boden.

So fanden ihn die Bediensteten. Wegen innerer Blutungen verstarb er am Dienstag im Spital. So steht es in der Trauerrede seiner Beerdigung. Und weiter: «Noch vor wenigen Tagen stand der nun Entschlafene bei froher Arbeit in voller Kraft, mitten im Lebenssommer, im tätigen Mannesalter.»