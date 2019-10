Der Wohlensee bleibt ein Regatta-See

Passt in Saisonplanung

Ganz alles auf den Kopf stellen wollte das neue OK nicht. So ist das Datum Ende Oktober ge­blieben. Zum einen möchte man auf jenen Athletenpool greifen, der bisher am Armada Cup teilgenommen hat. Zum anderen passe das Rennen in die allgemeine Saisonplanung, sagt Schorno. In dieser Phase des Jahres stehe bei vielen Ruderern der Konditionsaufbau im Zentrum, Langstreckenrennen dienten als gute Test. Ein Sprint etwa würde nicht passen.

Die Macher des Bern Boat Race setzen nicht auf Olympiasieger oder Weltmeister als Zugpferde. «Antrittsgagen oder Preisgelder bezahlen wir nicht», sagt Alexander Schorno. Aber internationale Cracks seien natürlich willkommen. Deshalb sei der Name des neuen Rennens auch Englisch, um es international bekannt zu machen.

Gute Bedingungen

Das Budget für die Austragung beträgt rund 35000 Franken. Es sei nicht ganz einfach gewesen, Sponsoren für diesen neuen Anlass zu finden. Alexander Schorno hofft, dass sich das Bern Boat Race spätestens in drei Jahren etabliert hat.

Bisher halten sich die An­meldungen für das Rennen in einem sehr überschaubaren Rahmen. Schorno lässt sich dadurch nicht nervös machen: «Ruderinnen und Ruderer gehören zu jener Spezies, die sich immererst im letzten Moment für einen Anlass einschreibt.» Und um etwas Werbung in eigener Sache zu machen, fügt er an, dassdie Rennbedingungen auf dem Wohlensee so gut seien wie schon lange nicht mehr. Es habe sehr wenig Seegras.

Bern Boat Race am Samstag, 26. Oktober. Erster Start um 10 Uhr.