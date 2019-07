Ohne zu zögern, zieht Fabian Kunz seine Schuhe aus. Er watet in die seichte Aare beim Schwellenmätteli und posiert für den Fotografen. Kaum jemand anders kennt die Aare so gut wie der 37-Jährige, dabei ist er doch gebürtiger Luzerner. Früher hätte er sich einen Wohnort ohne See nicht vorstellen können, heute ist er eng mit der Aare verbunden. Im Rahmen seiner Masterarbeit am Geographischen Institut der Universität Bern hat er fast den ganzen Flusslauf mit einer Drohne fotografisch festgehalten.