Die Aare zieht – auch international

Der Ruf der Aare hallt über die Schweiz hinaus. Das Schwimmen in der Berner Lebensader ist längst nicht mehr nur ein Spass für Einheimische, auch Touristen wagen den Sprung ins kühle Nass. Oder reisen sogar extra wegen der Aare in die Schweiz. Also auf ins Marzili, um schwimmende Touristen zu treffen.