In der Stadt Bern hat es wieder einmal eine Grossbaustelle. Am Donnerstag haben die Arbeiten für die Sanierung des Tramdreiecks am Zytglogge begonnen. Der Kornhausplatz war am Freitag mit Baucontainern überstellt, Maschinen des Berner Bauunternehmens Marti standen auf der Baustelle, und der Lärm von Presslufthämmern war zu hören.