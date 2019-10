«Die Berichterstattung aus Berner Perspektive steht zuoberst»

Wolf Röcken, wie werden Leserinnen und Leser der «Berner Zeitung» am Sonntag über die Wahlen informiert?

Auf bernerzeitung.ch und in der News-App steht am Sonntag zuoberst die Berichterstattung über die Wahlen aus Berner Perspektive. In einem Ticker berichten wir laufend über die Ergebnisse aus den Berner Wahlkreisen, bringen Videointerviews aus dem Rathaus und Analysen unserer Politredaktorinnen und -redaktoren. In einer interaktiven Grafik zeigen wir, wer bei den Ständeratswahlen vorne liegt.