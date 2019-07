Die grösste Baustelle der Stadt Bern

Das Inselspital muss die Investition aus eigenen erwirtschafteten Mitteln finanzieren. Doch diese werden nicht aus­reichen. Die Spitalgruppe wird «während der intensiven Bauphase» am Kapitalmarkt einen Kredit aufnehmen müssen, wie der Insel-Chef erklärt.

Das bietet der Neubau

Es waren Berner Architekten, die den Neubau des Hauptgebäudes konzipiert haben. Die Architektengemeinschaft GWK Architektur / IAAG / Astoc hat den Projektwettbewerb gewonnen. «Cœur de l’Ile» – oder auf Deutsch «Herz der Insel» – haben sie es wohlklingend auf Französisch genannt.

Der Name des Gebäudes ist auch eine Ansage. Es ist vorgesehen, dass es das Schweizer Herz- und Gefässzentrum be­herbergen wird. Das Adjektiv Schweizer zeigt, dass die Insel-Spitze es als die national führende Herzklinik positionieren will. Das Team rund um Herzchirurg Thierry Carrel wird hier eine wichtige Rolle spielen.

Klimatisierte Zimmer

Im Neubau sind 520 Betten vorgesehen. Das sind in etwa gleich viele wie im bisherigen Hochhaus. In den Patientenzimmern werden raumhohe Fenster dafür sorgen, dass viel Licht in die Räume fällt. Zudem werden die Patienten Zugang zu diversen Aussenterrassen haben, die wie Miniparks ausgestaltet werden.

Die vergangenen Hitzetage haben gezeigt, dass es in vielen Berner Spitalzimmern sehr warm wird. Das wird im neuen Hauptgebäude des Inselspitals nicht der Fall sein. «Alle Räume mit Patienten, Besuchern und Personal sind klimatisiert und belüftet. In den Patientenzimmern wird die Temperatur maximal 26 Grad betragen», verspricht Insel-Chef Uwe E. Jocham. In vier Jahren werden die Patienten sehen, ob das Inselspital dieses Versprechen einhalten kann.