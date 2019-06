Die Krux mit dem SRG-Hochhaus

Gibt die SRG die Umzugspläne nun auf, oder legt sie sie bis zur endgültigen politischen Entscheidung auf Eis? «Wir warten», antwortete SRG-Generaldirektor Gilles Marchand auf diese Frage in der «Tagesschau». Nur: Warten stürzt die SRG aus zweierlei Gründen in ein Dilemma.

1. Vermieten oder warten?

Am stärksten zeigt sich dies beim Hochhaus an der Giacomettistrasse: Damit die SRG mit dem Umzug nach Zürich wie angekündigt Geld sparen kann, muss die Generaldirektion in die billigeren Räumlichkeiten an der Schwarztorstrasse ziehen und das Hochhaus untervermieten. Der Vermietungsgrad müsse hoch sein dafür, den Umzug besser legitimieren zu können, so Generaldirektor Marchand in einer Geschäftsleitungssitzung.

Die SRG-Leitung hofft auf einen Spareffekt von drei bis fünf Millionen Franken. Gegenüber Mitarbeitern liess man aber durchblicken, dass es durchaus auch weniger sein könnte. Der Grund für die unsichere Prognose: Wie viel letztlich gespart werden kann, hängt von zwei Faktoren ab, die sich der Kontrolle der SRG entziehen: von der Höhe der Marktmieten und vom Wiedervermietungsgrad.

Fakt ist: Die SRG kann sich ein Warten gar nicht leisten, sondern müsste so rasch wie möglich neue Untermieter für das bis 2032 von der Mobiliar gemietete Hochhaus finden. Und genau daran arbeitet die Unternehmensleitung: Sie versucht, das Hochhaus zu füllen – trotz des deutlichen Entscheids des Nationalrats. «Es gibt aktuell noch laufende Gespräche», bestätigt SRG-Sprecher Edi Estermann.

Drei Mietverträge sind unterschrieben: Der Bremstechnikkonzern Wabco, die Elektroplanungsfirma Fux und Sarbach und der Versicherungsbroker Intermakler mieten je eines der vierzehn Stockwerke. Wabco ist eingezogen, die anderen Firmen sollen Juni und Juli 2020 folgen.