Die Poststelle in Wichtrach schliesst

Lösung für die Angestellten

Die Poststelle war angezählt. Sie stand auf der langen Liste jener Filialen, welche das Unternehmen einer Prüfung unterzog. Zwischen den Post- und Gemeindeverantwortlichen liefen zudem bereits seit längerem Gespräche über die Zukunft des Standorts. Gespräche, wie sie in Dutzenden Gemeinden landauf und landab geführt werden – und ein klares Indiz für eine sich anbahnende Agenturlösung sind.

Mittlerweile unterhält die Post schweizweit über 1000 solcher Agenturen. Eine weitere entsteht nun also in der Drogerie Riesen an der Bernstrasse. Bis es soweit ist, bleibt die Postfiliale unverändert in Betrieb.

Von der Schliessung sind zwei Beschäftigte betroffen, beide arbeiten in einem Teilzeitpensum. Für beide habe man eine Lösung in der Region gefunden, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.