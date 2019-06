Die Schüler gingen auch bei 10 Grad ins Wasser

Knietief im Schlamm

Die Kinder aus dem Mattequartier lernten damals im «Löifu» schwimmen, daran erinnert sich auch Ruedi Hartmann. Der 74-Jährige wuchs an der Gerberngasse auf und ging von 1952 bis 1961 in der Matte zur Schule. «Für den Schwimmunterricht wurde unsere Klasse getrennt. Die Buben gingen in den Bueber, die Mädchen ins Frauenbad», erzählt er. Der Lehrer habe den Schülern das Schwimmen beigebracht, indem er sie mit einer Rute und einem Karabiner an einem Lederring festmachte.

«Auch bei 10 Grad mussten wir ins Wasser», erinnert sich Hartmann und grinst. Er selber brachte sich das Schwimmen im «Chrotteweiher» selber bei. Damit meint er das so genannte «Akademische Bad», das im heutigen Dalmazipark war. «Wenn wir dort vom Sprungbrett hüpften, landeten wir knietief im Schlamm», so Hartmann. Idyllisch sei der Teich gewesen, mit Enten und überwachsen von Schilf.

Ruedi Hartmann erinnert sich auch daran, wie es war, als Familie ins Marzili zu gehen. Der Vater musste mit den Buben in den Bueber, die Mutter mit den Mädchen ins Frauenbad, wenn die Kinder noch zu klein für einen Aareschwumm waren. Denn im Familienbad gab es damals noch keine Becken, sondern nur die Aare als Abkühlungsmöglichkeit. Auch ein Restaurant gab es nicht, «aber wir hätten ja eh kein Geld gehabt», sagt Hartmann. Er lebt heute in Ostermundigen, ist noch immer Passivmitglied bei den Pontonieren und aktiv im Matte-Änglisch-Klub.

Soll Löifu fliessen?

In der Freizeit sei man damals wirklich nur zum Baden hergekommen und nicht auf den Pritschen rumgehangen. «Wir nutzten Melkfett als Sonnencreme. Und Sonnenschirme gab es natürlich auch keine», sagt er. An die drei Pappeln, die kürzlich aus Sicherheitsgründen gefällt wurden, erinnert er sich auch noch vage.