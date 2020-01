Die üblen Maschen des Gerüstbau-Clans

An vorderster Front aktiv ist die Stadtberner Fremdenpolizei. Seit rund fünf Jahren hat sie die Mazedonier-Connection auf dem Radar. «Wir bringen alle Delikte zur Anzeige, die wir feststellen», sagt Alexander Ott, Leiter der Fremdenpolizei.

Betrug, Fälschung von Dokumenten, Täuschung von Behörden, Beschäftigung von Personen ohne gültige Arbeitserlaubnis sind nur ein paar davon. Beim zuvor genannten 32-Jährigen kommen 12 Anzeigen zusammen. Dessen Anwalt relativiert: «Der grösste Teil davon sind Anzeigen wegen zu schnellen Autofahrens.»

«Ein paar Männer aus dem Clan wurden bislang des Landes verwiesen, bei anderen sind noch Verfahren hängig», sagt Ott. Laut ihm befinden sich die Clanmitglieder alle meist legal in der Schweiz. «Durch Hochzeiten innerhalb der Sippe wurden etliche erleichterte Familiennachzüge in die Schweiz möglich», führt er weiter aus.

Schattenwirtschaft droht

Dass von den Angestellten über die Hälfte illegale Arbeiter sind, welche in der Regel von einer Anzeige zurückschrecken, ist für Ott kein neues Vorgehen. Auch bei Billigcoiffeuren und asiatischen Restaurants würden in Bern oftmals solche Praktiken angewandt. «Wir wollen solche Tendenzen zu einer Schattenwirtschaft gezielt stören», hält er fest.

Zustände wie in gewissen deutschen Grossstädten wolle man in Bern unbedingt vermeiden. Clans hätten dort ganze Quartiere im Griff, die selbst die Polizei meiden würde. «Die Behörden haben komplett den Überblick verloren, wer in diesen Quartieren lebt und wohnt.»

Wie gross das Problem in Deutschland ist, rechnete die «Welt» vor. So wurden in Deutschland 2016 340 Milliarden Euro in der Schattenwirtschaft umgesetzt. «Deshalb ist es wichtig, dass wir möglichst schon im kleinen Mass intervenieren», sagt Ott, denn solche Praktiken würden immer strukturiertere Formen annehmen und eine ganze Branche kaputt machen.