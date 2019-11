15. Oktober: In Muri wird über Nacht die Glasfront der Credit-Suisse-Filiale versprayt.

28. Oktober: In Bern werden nachts die Scheiben eines türkischen Reisebüros eingeschlagen.

5. November: In Bern werden bei der Axa-Versicherungsagentur die Eingänge mit Leim verklebt.

13. November: In Bern werden die Schaufenster einer VW-Garage versprayt und die Reifen eines ausgestellten Autos zerstochen.