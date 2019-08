Die Zeichen stehen auf Wandel

1. Weniger Bisherige

Offiziell findet am 8. September eine Erneuerungswahl statt. Heisst: Alle Gemeinderatssitze werden neu besetzt. Von den sieben Bisherigen treten nur vier zur Wiederwahl an. Nebst Blatti – der Gemeindepräsident hält jeweils einen der sieben Sitze – ziehen sich auch Peter Baumgartner (EDU) und Rudolf Schüpbach (SVP) aus der Lokalpolitik zurück. Baumgartner hat die maximale Amtszeit von zwölf Jahren erreicht, Schüpbach und Blatti treten aus Altersgründen kürzer. Im Minimum werden also drei Neue in den Rat einziehen.

2. Die SP

Die Sozialdemokraten müssen bangen. Ihr Mann im Rat hiess die letzten zwölf Jahre Daniel von Rütte. Auch er hat die maximale Amtsdauer erreicht. Weil von Rütte Gemeindepräsident werden möchte, ist er dennoch zu den Gemeinderatswahlen zugelassen. Auf der Liste SP plus findet sich einzig sein Name. Es gelang der Partei nicht, weitere Kandidierende zu rekrutieren.

Denkbar ist ein Szenario, in dem von Rütte zwar den Sprung in den Rat, nicht aber die Wahl zum Präsidenten schafft. In diesem Fall könnte er sein Amt nicht antreten. Er und die Partei hätten nach den Wahlen zehn Tage Zeit, Ersatz zu finden. Gelingt dies nicht, kommt es zur Ersatzwahl – und die SP würde ihren Sitz verlieren.

3. Zweikampf der Grossen

Mit der SVP (bisher drei Sitze) und der FDP (zwei Sitze) gehen die Schwergewichte der Wichtracher Lokalpolitik erneut eine Listenverbindung ein. Die Zusammenarbeit hat sich vor vier Jahren bewährt, als sich die SVP das Restmandat sicherte, knapp vor der FDP. Denkbar ist heuer auch der umgekehrte Ausgang.