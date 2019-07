Diese städtische Liegenschaft stinkt zum Himmel

Daniel Plancic schüttelt ungläubig den Kopf. Er sei ja weiss Gott kein «heikler Cheib», aber das, was er und seine Nachbarn im Quartier erleben, das gehe gar nicht. Seit ein paar Wochen schon hängt regelmässig ein beissender Gestank in der Luft. Der 37-Jährige steht auf dem schmalen Strässchen vor seinem Reihenhaus am Rand des Monbijouparks.