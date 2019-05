Dorf zwischen Hammer und Amboss

Die historische Untermauerung ist Gerber wichtig. Doch im Buch geht es nicht nur um die Vergangenheit und verstaubte Fakten. «Dorfgeschichten sind Lebensgeschichten, mich interessiert immer der Mensch hinter der Geschichte», sagt er. So habe er viel über die nach Freiheit strebende Natur der Albliger erfahren. Persönlich blieb ihm in erster Linie deren herzliche Seite in Erinnerung: «Als meine Frau an Krebs erkrankte und starb, erfuhr ich viel Empathie.»

Obwohl das Buch über Albligen erst seit kurzem fertig ist, arbeitet er bereits am nächsten. Dieses Mal über den ehemaligen Wallfahrtsort Oberbalm, wo er ebenfalls jahrelang Pfarrer war. «Das Schreiben gibt mir Kraft, und ich weiss, für was ich am Morgen aufstehe», begründet er seinen Tatendrang. So hat er sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: «Hoffentlich werde ich bis Ende Sommer fertig.»

In Albligen findet am Freitag ab 18 Uhr ein Folkloreabend und grosses Klassentreffen statt. Teil des Programms ist die Vernissage des Buchs. Spontanbesucher sind willkommen. Ulrich J. Gerber: «Albligen – Die Sonnenterrasse im Schwarzenburgerland». 342 Seiten, ISBN 978-3-906240-94-7, erhältlich im Buchhandel oder beim IL-Verlag.