Drei Banküberfälle, ein Täter

Die Kantonspolizei Bern hat nach dem Überfall auf eine Bank in Zollikofen am 31. August 2019 Ermittlungen aufgenommen. Dabei konnten Bilder des Täters gesichert werden. Der Mann ist nach wie vor nicht identifiziert.

Im Vordergrund der Ermittlungen stehen dabei Parallelen zu einem Raubversuch in Gümligen am 31. Mai 2019 und einem weiteren Raubüberfall auf eine Bank in Zollikofen am 8. Juni 2019.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, ist davon auszugehen, dass es sich in allen drei Fällen um den gleichen Mann handeln dürfte.

Der Täter sei in allen Fällen als circa 180 Zentimeter gross und mit mittlerer Statur beschrieben worden. Er habe die Bankangestellten auf Hochdeutsch mit Akzent angesprochen und habe jeweils einen Dreitagebart getragen.

Die Kantonspolizei Bern erneuert in diesem Zusammenhang ihren Zeugenaufruf. Personen, die die Täterschaft erkannt oder beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 031 638 81 11 zu melden.