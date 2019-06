Drei Gemeinden stellen neues Altersleitbild vor

Um dem demografischen und gesellschaftlichen Wandel Rechnung zu tragen, entschieden die Gemeinden Grossaffoltern, Rapperswil und Schüpfen, das Altersleitbild von 2005 zu überarbeiten. Die Projektgruppe eruierte in Interviews mit über 140 Einwohnern und an verschiedenen Veranstaltungen wichtige Faktoren für gutes Altern in den drei Seeländer Gemeinden.